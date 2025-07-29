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«Россети Тюмень» направили 6,5 млн на повышение надежности электроснабжения Ватьеганского нефтепромысла

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт на участке высоковольтной двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Прогресс – Фотон» в ХМАО-Югре. ЛЭП протяженностью более 92 км участвует в обеспечении электроснабжения Ватьеганского месторождения, которое разрабатывает «ЛУКОЙЛ». Стоимость работ превысила 6,5 млн рублей.

Энергетики переставили две металлические опоры высотой 30 метров на новые фундаменты, вбив сваи в грунт на глубину 10 метров для дополнительной устойчивости конструкций. Также на ЛЭП заменили около 150 элементов изоляции, гашения вибрации и спиральной арматуры и установили заземлители для защиты энергооборудования от воздействия природных факторов в грозовой период. В ремонте специалисты задействовали шесть единиц спецтехники, включая бурильную установку, сваебойную машину, автокран и вездеход.

Своевременное проведение работ повысило надежность электроснабжения инфраструктуры Ватьёганского месторождения, которое входит в число 25 крупнейших нефтедобывающих промыслов России.

АО «Россети Тюмень»

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