При взрыве баллона в волгоградской ИК-9 пострадали четверо заключенных

Четверо заключенных пострадали при взрыве газового баллона на территории исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает региональный СКР. Согласно открытым данным, речь идет о мужской колонии строго режима — ИК-9.

29 июля заключенные вышли на работы в один из хозяйственных блоков колонии, следует из релиза СКР. Во время работ взорвался газовый баллон. В блоке начался пожар. Пострадавшие заключенные госпитализированы. У них ожоги различной степени тяжести.

Территориальное управление СКР организовало проверку. По ее итогам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст.143 УК).

Как сообщили «РИА Новости» в управлении ФСИН, заключенных доставили в городскую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Баллон взорвался в помещении для хранения строительных материалов. По данным агентства, в баллоне был пропан.

В 11:16 мск в материал был добавлен комментарий управления ФСИН по Волгоградской области.