Житель Ставрополья задержан за попытку поджога двух полей площадью 150 гектаров

В Ставропольском крае полиция задержала местного жителя за попытку поджога двух пшеничных полей общей площадью 150 га с потенциальным ущербом свыше 2,8 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Представитель агрокомплекса обратился в дежурную часть Отдела МВД России Андроповский, сообщив о попытке поджога участков с пшеницей площадью 100 и 50 га. При обходе территории сотрудники сельхозпредприятия обнаружили две оптические лупы. Огонь не распространился, посевы остались невредимыми.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что ночью возле полей передвигался незнакомец на белом автомобиле с закрытыми тканью фарами.

Оперативно-разыскные мероприятия позволили установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, которого задержали по месту жительства. В изъятом автомобиле обнаружены оптическая лупа, два фрагмента арматуры, плоскогубцы и канистра с бензином.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены компьютерная и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.

Тат Гаспарян