«Серебряный ключ» истек

В Челябинске оглашен приговор руководителю группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому, обвиняемому в мошенничестве со средствами дольщиков. Суд переквалифицировал действия предпринимателя, признав его виновным в причинении имущественного ущерба, и освободил от назначенного наказания — 2,5 года в колонии-поселении в связи с истечением сроков давности. Гособвинитель просил назначить бизнесмену шесть лет колонии общего режима. Следствие считало, что Александр Сребрянский обманул около 3 тыс. дольщиков на сумму 3,8 млрд руб., не достроив вовремя дома в нескольких жилых комплексах в Челябинске и Копейске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Требования дольщиков к «Серебряному ключу» были удовлетворены в рамках арбитражных дел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Требования дольщиков к «Серебряному ключу» были удовлетворены в рамках арбитражных дел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Калининский районный суд Челябинска после четырех лет рассмотрения уголовного дела об обмане дольщиков вынес приговор бывшему руководителю группы строительных компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому. Он признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере»). От отбывания назначенного наказания в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении фигурант освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в Калининском районном суде.

«Мера пресечения в виде обязательства о явке оставлена прежней до вступления приговора в законную силу. Аресты на принадлежащее Александру Сребрянскому имущество, наложенные постановлениями Центрального районного суда, сняты»,— сообщили в суде.

За гражданскими истцами-потерпевшими признано право на удовлетворение иска о возмещении вреда в гражданском судопроизводстве. При этом в суде пояснили, что гражданские иски были удовлетворены в результате рассмотрения арбитражных дел: все потерпевшие получили квартиры или денежные компенсации.

Уголовное дело Александра Сребрянского суд рассматривал с июня 2021 года. Изначально он обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2015–2019 годах предприниматель, будучи фактическим руководителем девяти строительных компаний, которые возводили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске, вывел полученные от дольщиков деньги из оборота под видом расчетов по гражданско-правовым сделкам и потратил по своему усмотрению. В результате организации не выполнили обязательства перед 2,7 тыс. дольщиков, причинив ущерб на общую сумму 3,8 млрд руб., считает следствие.

Предприниматель вину признавал частично и просил квалифицировать его действия по ст. 165 УК РФ.

Государственный обвинитель просил суд назначить Александру Сребрянскому шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. Вопрос об обжаловании приговора будет решен после изучения решения суда, сообщили “Ъ-Южный Урал” в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело по факту мошеннического хищения средств дольщиков компаний, входивших в группу «Серебряный ключ», было возбуждено еще в 2017 году. Тогда следствие сообщало, что застройщик обманом завладел деньгами дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», строивших жилые дома в Челябинске и Копейске. Сумма ущерба оценивалась в 86 млн руб. С июля по ноябрь 2018-го предприниматель находился под домашним арестом, после чего вышел на свободу под залог 2,5 млн руб.

Весной 2019 года в отношении бизнесмена возбудили еще одно дело, связанное со строительством жилого комплекса «Радуга» на северо-запале Челябинска. Тогда бизнесмена задержали и отправили в следственный изолятор, где он провел почти восемь месяцев. Впоследствии уголовные дела объединили.

В июне этого года Калининский районный суд вынес приговор в отношении учредителя СК «Радуга» Юрия Стеканова, обвиняемого в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его признали виновным в пособничестве в причинении имущественного ущерба (ст. 33, ст. 165 УК РФ) и освободили от наказания — два года и шесть месяцев лишения свободы в связи с истечением сроков давности. Прокуратура обжаловала приговор.

Крупнейшими проектами группы компаний «Серебряный ключ» стали жилые комплексы «Радуга» и «Бриз» в Челябинске, где в 2017–2018 годах застопорилось строительство 11 и 8 многоэтажных домов соответственно. Кроме того, организации группы возводили объекты на Коммунистическом проспекте, улицах Чаадаева и Фонфизина, проспекте Славы в Копейске, а также улице Работниц в Челябинске. Большинство проблемных домов ГК «Серебряный ключ» были достроены при участии Фонда защиты прав участников долевого строительства Челябинской области.

В группу компаний «Серебряный ключ» входили ООО «Строительная компания “Радуга”», «Капиталдом», «Фирма “Челябстройподрядчик”», «Регионпроект», «Проект “Парковый-1”», «Уралстрой», «Стройинвест» и «Стройдом»». Александр Сребрянский управлял и владел компаниями в разное время в 2010–2017 годах. Почти все организации проходят через процедуры банкротства и ликвидации.

Юлия Гарипова