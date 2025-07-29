На Ставрополье с МУП «Аква» взыщут 1 млн рублей за незаконную добычу воды

Специалисты Росприроднадзора решили взыскать с МУП «Аква» ущерба причиненный недрам на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Установлено, во втором и третьем кварталах 2024 года предприятие незаконно извлекало воду из артезианских скважин. За полгода МУП «Аква» добыло более 35,8 тыс. куб. м без соответствующих разрешений.

Предприятию было предложено добровольно возместить вред, но ведомство получило отказ. Поскольку срок для добровольной выплаты истек, управление обратилось с иском суд.

Наталья Белоштейн