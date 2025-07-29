На Ставрополье с МУП «Аква» взыщут 1 млн рублей за незаконную добычу воды
Специалисты Росприроднадзора решили взыскать с МУП «Аква» ущерба причиненный недрам на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Установлено, во втором и третьем кварталах 2024 года предприятие незаконно извлекало воду из артезианских скважин. За полгода МУП «Аква» добыло более 35,8 тыс. куб. м без соответствующих разрешений.
Предприятию было предложено добровольно возместить вред, но ведомство получило отказ. Поскольку срок для добровольной выплаты истек, управление обратилось с иском суд.