Полиция задержала петербуржца, разрисовавшего электричку на станции Невдубстрой

Сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего петербуржца за нанесение граффити на вагон электрички на ж/д станции Невдубстрой (Кировский район Ленинградской области). Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть накануне поступило сообщение о том, что неизвестные молодые люди разрисовали состав. Прибывшие на место полицейские задержали одного из граффитистов. Он признался, что приехал на станцию Невдубстрой на автобусе, чтобы разрисовать поезд.

В отношении задержанного дознанием Санкт-Петербургского линейного управления МВД РФ на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (Вандализм).

«Также было установлено, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", также имеются множественные приводы по главе 20 КоАП РФ»,— сообщили в ведомстве.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание второго граффитиста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что члены арт-группы «Явь» получили 200 часов общественных работ за ребус на здании.

Дарья Астанина