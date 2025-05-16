Члены арт-группы «Явь» получили 200 часов общественных работ за ребус на здании

Смольнинский районный суд приговорил членов арт-группы «Явь» Дениса Афанасьева и Надежду Опалинскую к 200 часам общественных работ из-за граффити-ребуса на стене дома 39/24 по 9-й Советской улице, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители Фемиды посчитали, что молодые люди попадают под действие ст. 234 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Ущерб оценили в 6 тыс. рублей, именно в эту сумму обошлась покраска фасада.

В скандальном граффити от 12 июня 2024 года члены арт-группы «Явь» предложили выбрать четыре варианта определения слова «Рашка». После инцидента работы группы долго не появлялись на стенах домов города.

Как писал ранее «Ъ-СПб», «возвращение» случилось в апреле 2025 года. Художники растянули на Лиговском проспекте баннер-растяжку с названием «Блудная ночь». Работа отсылает петербуржцев к творчеству Рембрандта и Казимира Малевича.

Андрей Маркелов