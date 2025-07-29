В Дагестане возбудили дело в отношении экс-ректора за хищение 1 млн рублей

В отношении экс-ректора Дагестанского государственного аграрного университета и бывшего сотрудника вуза возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 2020 году ректор совместно с зятем, занимавшим пост начальника по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, организовал схему хищения доходов от незаконной сдачи в аренду университетских спортивных объектов.

Руководитель вуза поручил сотрудникам собирать деньги за аренду футбольных полей, баскетбольной и волейбольной площадок, спорткомплекса и спортивного студенческого клуба. Договоры при этом не оформлялись. Собранные средства каждый месяц передавались зятю ректора. По данным прокуратуры, с 2020 года по июнь 2025 года было похищено более 1 млн руб.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение).

Тат Гаспарян