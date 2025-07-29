Казахстан согласовал поставки угля в ЕC через российские порты

Власти Казахстана получили разрешение на проведение сделок с российскими портами для транзита казахстанского угля в страны Евросоюза (ЕС). Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что Еврокомиссии направлено официальное обращение о внесении изменений в санкционный режим ЕС.

Исключение предоставят при соблюдение трех условий. В частности, уголь должен иметь происхождение из Казахстана, право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры. При этом порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки.

В ведомстве пояснили, что российский порт Усть-Луга, в частности, «исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу». Казахстан рассчитывает, что предоставленное исключение позволит сохранить стабильность поставок казахстанского угля в ЕС, а также устойчивость маршрутов.

По данным министерства, в 2024 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 5,2 млн тонн, или 51,8% от общего экспорта угля. В январе—мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн (38,5%).

В феврале ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санцкий. Под них попали в том числе порты Астрахань и Махачкала на Каспийском море, Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и порт Новороссийск на Черном море. Было запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС, а также предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкционная копродукция».