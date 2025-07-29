В Самарской области суд рассмотрит дело директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк»

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение и направила в Центральный районный суд Тольятти уголовное дело в отношении директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2013 года по 2015 год директор департамента в сговоре с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымомой обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. Позже деньги были введены в легальный оборот с помощью совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям.

Обвиняемому вменяется мошенничество на 460 млн руб. и легализация преступного дохода в размере свыше 180 млн руб.

Уголовное дело в отношении Николая Тарана и Елены Казымовой суд рассматривает заочно, так как они объявлены в международный розыск.

На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб.: дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье.

Руфия Кутляева