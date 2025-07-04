В Тольятти передано в суд уголовное дело беглого руководства «Автовазбанка»

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу председателя совета директоров ОАО «Автовазбанк» Николая Тарана и президента Елены Казымовой. Они обвиняются в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и незаконном получении кредита. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Таран

Фото: Михаил Новосёлов, Коммерсантъ Николай Таран

Фото: Михаил Новосёлов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, руководители банка в период c 2013 по 2015 год легализовали через аффилированных лиц свыше 1,5 млрд руб.

Кроме того, в 2018 году Николай Таран обеспечил своей организации получение заведомо невозвратных займов на сумму свыше 500 млн руб., которые в последующем также легализовал по преступной схеме.

В 2018 — 2019 годах он же незаконно получил от имени общества кредит в национальном банке «Траст» на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Господин Таран и госпожа Казымова скрылись от следствия, с 2023 года они находятся в международном розыске.

«На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб.»,— добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для заочного рассмотрения.

Алексей Алексеев