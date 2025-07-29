Теплоэнергетики проведут во вторник гидравлические испытания в трех районах Петербурга

Во вторник, 29 июля, теплоэнергетики запланировали проведение гидравлических испытаний в трех районах Петербурга. Трубопроводы традиционно будут проверять на плотность и прочность в преддверии очередного отопительного сезона, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб».

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В частности, в Выборгском районе испытания коснутся внутриквартальных сетей в границах Большого Сампсониевского и Финляндского проспектов, Пироговской набережной, Сахарного переулка и Оренбургской улицы.

Во Фрунзенском районе проверке подвергнутся распределительные и внутриквартальные тепловые сети по Тамбовской улице, д. 75, Расстанной улице, д. 3, лит. Б, д. 7/22, лит. Б.

Также в зону испытаний войдут трубопроводы, проходящие по улицам: Боровая, Прилукская, Тамбовская, Расстанная, Рыбинская, Воронежская, Лиговскому проспекту, набережной Обводного канала, Витебской железной дороге и Газовому мосту.

В Адмиралтейском районе будут испытаны тепловые сети на Серпуховской, Бронницкой, Верейской, Можайской, Рузовской и улице Марата, Загородном, Малодетскосельском, Клинском и Московском проспектах, Подъездном и Батайском переулках, набережных Обводного канала, реки Фонтанки, Введенском канале, Горсткине, Сенном, Синем мостах и на Сенной площади.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в течение этой недели теплоэнергетики запланировали проведение в общей сложности 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик