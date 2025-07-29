В Сальске украинские беспилотники атаковали цистерны с топливом и локомотив

В Сальске ночью 29 июля украинские беспилотники попали в цистерны и локомотив на железнодорожной станции. Об этом сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Издание 161.ru со ссылкой на Владимира Березовского сообщает, что в цистернах находилось топливо. Пожар на месте происшествия ликвидировали.

Глава администрации района также опроверг информацию об срочной эвакуации из города, распространяемой в социальных сетях.

«Эвакуации из города нет. Просим вас не поддаваться панике, не доверять сомнительным и непроверенным источникам. Достоверная информация — только в официальных источниках и госпабликах. Пожалуйста, берегите себя и своих родных», — написал господин Березовский в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Ростов», на ул. Островского в Сальске пострадал автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.

Константин Соловьев