Поезд № 509 Казань — Новороссийск задерживается из-за последствий атаки БПЛА на станции Сальск в Ростовской области. Всего задержаны девять поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Среди задержанных составов также поезда Новокузнецк — Кисловодск, Екатеринбург — Адлер, Челябинск — Новороссийск, Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында и Анапа — Красноярск. Пассажиры поездов, задерживающихся более четырех часов, получат питание. Поездные бригады оказывают помощь пассажирам.

В результате ночной атаки БПЛА на железнодорожной станции в Ростовской области произошел пожар, погиб один человек. Была нарушена работа контактной сети, повреждения получили два поезда.

Анар Зейналов