В Ставропольском крае объявлена и отменена беспилотная опасность
На территории Ставропольского края утром, 29 июля, объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Глава региона рекомендовал жителям края следить за передаваемыми сообщениями, в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».
В 7:45 в регионе был объявлен отбой беспилотной опасности, атака БПЛА отражена.