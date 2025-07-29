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В Ставропольском крае объявлена и отменена беспилотная опасность

На территории Ставропольского края утром, 29 июля, объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона рекомендовал жителям края следить за передаваемыми сообщениями, в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

В 7:45 в регионе был объявлен отбой беспилотной опасности, атака БПЛА отражена.

Валентина Любашенко

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