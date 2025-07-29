ОСК может арендовать новый офис на севере Москвы

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договаривается с «Галс-Девелопментом» об аренде 10 тыс. кв. м офисной недвижимости в строящемся бизнес-центре «Север» рядом со станцией метро «Динамо» в Москве. Об этом «Ъ» рассказали три источника на рынке недвижимости.

Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша предполагает, что речь может идти о переезде для дальнейшего расширения штата — из текущего офиса в бизнес-центре «Легион II» у станции метро «Новокузнецкая». Здесь компания занимает около 7 тыс. кв. м, из которых 5 тыс. кв. м — офисные площади.

Глава офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич не исключила, что аренда такого объема пространств в бизнес-центре «Север» может говорить о перемещении в Москву части сотрудников из штаб-квартиры в Санкт-Петербурге. Общая площадь строящегося бизнес-центра «Север» составляет 77,3 тыс. кв. м, офисная часть — 55,3 тыс. кв. м.

Подробности — в материале «Ъ» «ОСК взяла курс на "Север"».