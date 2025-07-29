Вагоны новокузнецкого поезда повреждены из-за падения БПЛА в Ростовской области

Штабной вагон и вагон СВ пассажирского поезда Новокузнецк-Кисловодск пострадали в результате падения беспилотника на станции Сальск в Ростовской области. Об этом заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению Николай Милованов сообщил губернатору Кемеровской области Илье Середюку.

Запись разговора глава Кузбасса опубликовал в своем Telegram-канале. По словам господина Милованова, инцидент произошел в ночь на 29 июля. Поезд №59/60 новокузнецкого формирования находился на первом пути, БПЛА упал на соседние, в результате чего взрывной волной в двух вагонах выбило окна. Пострадавших нет.

«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети»,— говорится в сообщении РЖД.

Валерий Лавский