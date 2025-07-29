Интерес к временной занятости в Санкт-Петербурге за первое полугодие вырос на 31%

По итогам первого полугодия 2025 года интерес к временной занятости в Петербурге вырос на 31%. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Подработки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по РФ, помимо Петербурга, активнее всего временной занятостью стали интересоваться в Нижегородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане. Средний диапазон вознаграждения за подработку составил от 35 тыс. до 57 тыс. рублей в месяц, отмечают эксперты рынка труда.

Среди наиболее популярных направлений у исполнителей в первой половине текущего года оказалась временная занятость в качестве водителей такси (+108%), комплектовщиков (+88%), работников кухни (+84%), мерчендайзеров (+81%) и курьеров (+78%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год спрос на самозанятых сотрудников в Петербурге вырос на 36%.

Андрей Цедрик