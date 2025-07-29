Очередной беспилотник сбили в ночь на 29 июля в Кингисеппском районе Ленобласти

В ночь на 29 июля на территории Ленинградской области снова вводили режим опасности из-за новой атаки беспилотников в воздушном пространстве юго-западных районов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет»,— сообщил в 03:37 в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

В связи с воздушной угрозой в 47-м регионе предупредили о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.

Отбой воздушной опасности дали в 04:07. Подробностей инцидента областные власти не приводят.

В целом за минувшую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ, сообщили позднее в Минобороны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлое воскресенье в небе над Ленинградской областью был сбит 51 беспилотник. Атака на промышленные и военные объекты региона стала беспрецедентной — такое количество БПЛА за одни сутки средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы отразили впервые.

Андрей Цедрик