Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На место направлены оперативные службы. Глава региона предупредил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним запрещено. Об их местоположении следует сообщать экстренным службам.

В Смоленской области введен запрет на распространение данные о последствиях ударов дронов, работе ПВО и РЭБ, а также местах охраны объектов ТЭК, промышленности и ЖКХ. Господин Анохин призвал граждан доверить только проверенной информации.