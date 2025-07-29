Памятник Чехову вернули на Театральную площадь Красноярска после реставрации

Бронзовый памятник Антону Чехову, который был демонтирован в 2023 году из-за строительства подземной парковки, вернули на историческое место. Как пояснили в мэрии, в ходе реставрации монумент очистили, укрепили конструкцию и восстановили подпись писателя.

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Заказчиком реставрационных работ выступил Центр транспортной логистики. Над восстановлением фигуры трудился скульптор Андрей Кияницын.

Еще одну скульптуру — фонтан «Реки Сибири» — власти также пообещали вернуть на место.

Памятник писателю был создан скульптором Юрием Ишхановым и архитекторами Арэгом Демирхановым и Владимиром Чепижко. Его установили в 1995 году. Красноярск Антон Чехов посетил в конце мая 1890 года. Через этот город пролегал путь писателя на остров Сахалин.

Михаил Кичанов