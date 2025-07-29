Алтайский край и Республика Алтай не выполнили план по росту инвестиций в ИПР

Счетная палата (СП) подвела итоги реализации индивидуальных программ развития (ИПР) десяти самых депрессивных регионов России в период с 2020-го по 2024 годы. Среди них — Алтайский край, республики Алтай и Тыва, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все регионы выполнили планы по росту среднедушевых доходов, снижению уровня безработицы и бедности. Однако плановые темпы роста инвестиций не были достигнуты в пяти регионах. Согласно отчету СП, в Республике Алтай план по кассовому исполнению расходов на ИПР в 2020-2024 годах составлял 50,5 млн руб., при этом фактический показатель достиг 47,4 млн руб. В Алтайском крае план находился на уровне 50,3 млн руб., тогда как реализация составила 50,1 млн руб.

В Туве, напротив, при плане в 51,5 млн руб. республика достигла показателя в 61,2 млн руб.

Алекандра Стрелкова