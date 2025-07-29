ИПР провели аудит

Счетная палата (СП) проанализировала реализацию индивидуальных программ развития (ИПР) десяти самых депрессивных регионов РФ в 2020–2024 годах — напомним, территории с худшими показателями среднедушевого дохода жителей, безработицы и инвестиций в основной капитал (Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Псковская и Курганская области) стали объектом особого внимания правительства. На первом этапе на ИПР было предусмотрено 50 млрд руб., в 2025 году стартовал второй этап — программы обновили (см. “Ъ” от 11 сентября 2024 года), а Карелию в списке сменила Хакасия. Ранее Счетная палата уже анализировала ИПР, отмечая, что малый объем финансирования (1 млрд руб. в год на регион) не позволял привести к кардинальным изменениям (см. “Ъ” от 30 января 2024 года).

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Сейчас риторика госаудиторов смягчилась, но и замечания конкретизированы. В целом, отмечается в отчете, цели ИПР в большинстве своем достигнуты: все регионы выполнили планы по росту среднедушевых доходов, снижению уровня безработицы и бедности. Однако плановые темпы роста инвестиций не достигнуты в пяти регионах. Также СП фиксирует неоднократное внесение изменений в ИПР — 47 корректировок за пять лет. Отмечаются случаи увеличения финансирования мероприятий ИПР с одновременным уменьшением их плановых значений или снижение амбиций без существенного изменения финансирования.

Есть замечания и к эффективности трат выделенных на ИПР средств: по оценке СП, 36,4% объема расходов федерального бюджета не привели к запланированным результатам (из 120 мероприятий ИПР плановые показатели не достигнуты по 37). Одновременно госаудиторы продолжают подчеркивать, что объем бюджетных ассигнований на ИПР недостаточен: для завершения всех мероприятий регионам потребовалось привлечь дополнительные средства из своих бюджетов (в трех регионах — на 550 млн руб., а в этом году для завершения строительства объектов два региона планируют потратить еще 893,5 млн руб.).

В Минэкономики, комментируя замечания госаудиторов, отмечают, что плановые значения результативности ИПР в целом перевыполнены: привлечено 138,3 млрд руб. инвестиций (154% от плана) и создано 20,5 тыс. рабочих мест (124%). Недостижение отдельных показателей, добавляют в ведомстве, не говорит «о неисполнении мероприятий в целом». Правки же программ, как поясняют в Минэкономики, связаны с низким уровнем планирования у регионов (программы формируются по их предложениям) и вносились «на ранних этапах».

Евгения Крючкова