Срок получил житель Алтая, обещавший за взятку помочь с водительскими правами

Суд приговорил к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком 43-летнего жителя Алтая, который обещал за взятку оказать помочь с получением водительских прав. Об этом рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В материалах дела указывается, что весной 2024 года в селе Ильинка (Шебалинский район) обвиняемый сообщил своему приятелю о наличии у него знакомого в автошколе, который через сотрудников ГИБДД может оказать содействие в получении водительского удостоверения без обучения и сдачи экзаменов. В дальнейшем он дал приятелю номер телефона, на который тот перевел 40 тыс. руб. в качестве взятки за выдачу водительского удостоверения.

Однако полученные им впоследствии от лже-сотрудников Госавтоинспекции права оказалось поддельными.

Илья Николаев