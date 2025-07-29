ТАСС: правительство рассмотрит отмену договора об утилизации плутония с США

Правительство России на этой неделе рассмотрит законопроект о денонсации (расторжении) соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли.

Законопроект войдет в повестку заседания 31 июля, уточнил собеседник агентства. При одобрении документ будет внесен в Госдуму.

Соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония было достигнуто в 2000 году, ратифицировано в 2011-м. По нему каждая из сторон обязана утилизировать по 34 т плутония, который объявлен излишним для военных нужд.