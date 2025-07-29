FT: президенту Тайваня запретили остановиться в Нью-Йорке

Администрация президента США Дональда Трампа не допустила главу Тайваня Лая Циндэ к транзитной остановке в Нью-Йорке. Это случилось из-за возражений Пекина, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Тайваня Лай Циндэ

Фото: Ann Wang / File Photo / Reuters Президент Тайваня Лай Циндэ

Фото: Ann Wang / File Photo / Reuters

Господин Циндэ собирался сделать остановку в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку. «Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита»,— уточняет FT.

По словам одного из источников, тайваньский лидер просил консервативный вашингтонский аналитический центр Heritage Foundation принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время поездки. При этом неизвестно, отказано ли Лаю Циндэ в остановке в техасском Далласе, куда тот хотел поехать после Нью-Йорка.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал FT, что обе стороны пытаются исправить ситуацию, при этом официально поездка Лая Циндэ не отменена.

Отношения между Пекином и Тайбэем остаются напряженными с 2022 года. Тогда Нэнси Пелоси в должности спикера палаты представителей США посетила Тайвань. Китай воспринял эту поездку как поддержку тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. В ответ Тайвань стал наращивать сотрудничество с США, в том числе по закупкам вооружений для повышения обороноспособности.