В Приамурье установят мемориал в память о 48 погибших при крушении Ан-24

Власти Амурской области планируют установить памятник погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-24, произошедшей 24 июля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства региона. Этот вопрос поручил проработать губернатор Василий Орлов. Планируется, что сначала установят деревянный крест, а позже изготовят мемориал в память о 48 погибших. Сегодня в Тынде пройдут первые похороны жертв авиакатастрофы.

Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 завершены работы по зачистке территории. Все элементы воздушного судна вывезли на хранение. Амурская область готовится делать первые выплаты от региона: за каждого погибшего принято решение выплатить по 5,025 млн руб. родственникам первой линии в равных долях: 2,025 млн руб. — страховые выплаты, 2 млн руб. — от авиакомпании и 1 млн руб. от региона, в котором проживал погибший человек.

Также власти Приамурья совместно с представительством МИДа прорабатывает механизм оказания помощи родственникам погибших иностранных граждан. На борту находились граждане Белоруссии и КНР. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, говорится в сообщении. По поручению Василия Орлова министерство социальной защиты населения региона начнет выплачивать, не дожидаясь, пока будут собраны документы на весь список пострадавших.

Анна Яшина, Благовещенск