Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушная гавань приостановила работу для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, подобные ограничения вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пока ситуацию не комментировал. Накануне утром он сообщал об одном сбитом беспилотнике в небе над регионом. Обошлось без жертв и разрушений.