Спорт и культура в едином ритме

В Москве 3 августа вновь открывается FONBASE. Это городской поп-ап (в данном случае имеется в виду некое мероприятие без фиксированного места проведения). Как и в прошлом году, пространство будет работать на территории «Лужников». Как заявляют организаторы (FONBASE — проект букмекерской компании FONBET), начинание направлено на развитие спортивной среды нового типа, где у спорта и культуры единый ритм. Мероприятие продлится без малого месяц.

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В этом году FONBASE сделает акцент на спорте как точке входа в «сообщество интересующихся» и предполагает проведение уличных тренировок и турниров, и, скажем так, челленджей и мастер-классов, и даже разговоров со звездными атлетами. Стартует мероприятие баскетбольными играми и вечерним шоу с участием команды DAWGS, выступающей в баскетбольной медиалиге. Гостей ждут челленджи и броски с профессионалами, встреча и тренировка с баскетболистом Антоном Понкрашовым (чемпион Европы-2007, обладатель бронзовой медали Игр-2012), игры с участниками клубов все той же медиалиги: Goats, Players club и ROCKET TEAM. Завершат запуск мероприятия выступления участников музыкального лейбла Out Of Records, дружественного, как отмечают устроители действа, команде DAWGS. В финале вечера — большие рэп-лайвы (выступления рэп-исполнителей вживую). На сцене встретятся исполнитель OBLADAET, про которого знающие люди говорят, что «он сбивает с ног плотным саундом и жанровой широтой», и YASMI. Про него пока говорят, что он «молодой артист с мощной харизмой».

В целом программа месяца будет строиться по нескольким направлениям, которые можно описать терминами «тренируйся», «вдохновляйся», «соревнуйся», «побеждай». Как и в прошлом году, у каждого вида спорта будет своя неделя. Так, с 3 по 10 августа пройдут дни баскетбола, включающие в себя как игры с медиаспортсменами, так и санкционированный Российской федерацией баскетбола турнир по баскетболу 3х3. Его победитель получит возможность выступить в финальной части Кубка России.

Отрезок с 12 по 24 августа займет футбол и его разновидности. В программе — турнир по уличному футболу с призовым фондом в 500 тыс. рублей, а также турнир по панне (новая разновидность игры в мяч, где соревнуются один на один, а целью является пробросить мяч между ног соперника) от Street Madness.

Наконец, с 26 по 31 августа мероприятие сконцентрируется на экшен-спорте и лайфстайл-дисциплинах. Каждое утро гостей ждут функциональные тренировки от «Фитмост»: пилатес, бокс, дыхательные практики и другие дисциплины.

В новом сезоне FONBASE получит более солидные площадки: поле стало шире и теперь сможет принять игры по уличному футболу и баскетболу 5х5. Для болельщиков появилась крытая трибуна, сад с зоной отдыха и дополнительные досуговые зоны, в том числе доступные гостям с ограниченными возможностями. Молодые атлеты смогут бесплатно забронировать площадку для тренировок и матчей.

Также FONBASE станет площадкой для встреч со звездами спорта — амбассадором First & Red 25-й ракеткой мира теннисистом Александром Бубликом, а также амбассадорами FONBET — легендарным хоккеистом Александром Овечкиным, нападающим московского «Локомотива» и сборной России по футболу Сергеем Пиняевым, пловчихой Юлией Ефимовой и многими другими.

Место проведения: «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 9 (футбольные площадки 12–13).

Вход свободный — регистрация на сайте: fnbt.link/53991.

Арнольд Кабанов