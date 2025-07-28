Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница пострадала в результате удара беспилотника ВСУ по ее автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности о состоянии пациентки не уточняются.

Ранее в регионе при ударе дрона пострадал еще один местный житель — его госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки после атаки на автомобиль в селе Ясные Зори.