Cle de Peau Beaute объявили Николь Кидман глобальным амбассадором

Косметическая марка Clе de Peau Beautе (входит в группу компаний Shiseido) выбрала Николь Кидман своим новым глобальным амбассадором бренда. «Известная своей яркой индивидуальностью как на экране, так и в реальной жизни, а также страстной борьбой за права женщин, Николь Кидман воплощает в себе философию Cle de Peau Beaute, гармонично сочетая интеллект, артистизм и целеустремленность»,— говорится в официальном заявлении. Сама актриса отмечает, что давно пользуется средствами марки; теперь она будет представлять как линию ухода за кожей, так и макияж.

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