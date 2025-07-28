CNN: два человека убиты в ходе стрельбы в Неваде

Мужчина открыл стрельбу рядом с казино в Рино (штат Невада). Местная газета Reno Gazette-Journal со ссылкой на мэра Рино Хиллари Шив сообщает, что два человека, предположительно, погибли, еще несколько находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший также был ранен, полиция его задержала.

Стрельба началась около 7:25 по местному времени (17:25 по Москве) рядом с казино и развлекательным комплексом Grand Sierra Resort в Рино. Уже через несколько минут на место стрельбы приехала полиция.

Яна Рождественская