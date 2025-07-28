Более 11 тысяч петербуржцев посетили пляж «Ласковый» в минувшие выходные

В минувшие выходные был зафиксирован абсолютный рекорд посещаемости пляжа «Ласковый» в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГБУ «Курортный берег». Его посетили 11 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В связи с наплывом желающих искупаться и позагорать предприятие работало в усиленном режиме. С территории «Ласкового» вывезли четыре КАМАЗа бытовых отходов. Уборку проводят по три раза в день, мусор вывозят ежедневно. В течение всех выходных на пляже работал мобильный комплекс МЧС, который напоминал о правилах поведения на воде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 24 июля силовики пришли с обысками к пилоту «кукурузника», который летал над головами людей на пляже в Коккорево. По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Андрей Маркелов