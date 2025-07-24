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К пилоту «кукурузника», летавшего над людьми на пляже в Коккорево, пришли с обысками

Рано утром 24 июля силовики пришли с обысками к пилоту «кукурузника», который летал над головами людей на пляже в Коккорево. Об этом стало известно 78.ru.

«Шоу» состоялось еще в середине июля. Тогда над пляжем примерно на уровне воздушных змеев пролетел легкомоторный самолет. Для кого-то, по словам отдыхающих, зрелище было шокирующим.

Как рассказал изданию источник, полет над пляжем ради забавы решили устроить местные предприниматели, они и уговорили пилота самолета сделать это. По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам пилот задержан, он будет доставлен в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аварийным приземлением легкомоторного самолета в Кронштадте занялись следователи.

Дарья Астанина

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