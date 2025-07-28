В Свердловской области на замену лифтов в старых домах направят 177,9 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил выделить 177,9 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию до 2013 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, это позволит заменить около 350 лифтов в текущем году. Работы будут проведены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Первоуральске. Другие муниципалитеты могут подать заявки на получение средств. Общий объем финансирования из областного бюджета в 2025 году составит около 468,5 млн руб.

Обновление лифтового оборудования ведется за счет средств местных бюджетов и собственников жилых помещений. Общий размер расходов на замену лифтового оборудования оценивается в 1,5 млрд руб.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что по муниципальной программе в 2025 году заменят более 197 лифтов в многоквартирных домах. Всего в 2024 году в Свердловской области заменили 451 лифт, общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 млрд руб.

Полина Щуцкая