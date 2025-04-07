Власти Екатеринбурга планируют заменить свыше 197 лифтов в 2025 году
В Екатеринбурге по муниципальной программе заменят более 197 лифтов в многоквартирных домах в 2025 году, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. «Жители оплачивают от трети до половины стоимости работ из средств на капитальный ремонт, остальные расходы берет на себя городской бюджет»,— пояснил он.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ранее, в феврале, власти Свердловской области сообщали о выделении более 234 млн руб. на обновление лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Ревде. Отмечалось, что на замену лифтов также направят 391 млн руб. из фонда капитального ремонта и 183,2 млн руб. из местных бюджетов. В департаменте информполитики пояснили, что выделенных средств хватит на обновление 157 лифтов в Екатеринбурге в 58 многоквартирных домах.
По данным областного правительства, в 2025 году власти намерены обновить около 350 лифтов в многоквартирных домах региона. На эти цели в бюджете области предусмотрено 500 млн руб. Всего в 2024 году в регионе заменили 451 лифт, общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 млрд руб.