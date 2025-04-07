Власти Екатеринбурга планируют заменить свыше 197 лифтов в 2025 году

В Екатеринбурге по муниципальной программе заменят более 197 лифтов в многоквартирных домах в 2025 году, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. «Жители оплачивают от трети до половины стоимости работ из средств на капитальный ремонт, остальные расходы берет на себя городской бюджет»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее, в феврале, власти Свердловской области сообщали о выделении более 234 млн руб. на обновление лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Ревде. Отмечалось, что на замену лифтов также направят 391 млн руб. из фонда капитального ремонта и 183,2 млн руб. из местных бюджетов. В департаменте информполитики пояснили, что выделенных средств хватит на обновление 157 лифтов в Екатеринбурге в 58 многоквартирных домах.

По данным областного правительства, в 2025 году власти намерены обновить около 350 лифтов в многоквартирных домах региона. На эти цели в бюджете области предусмотрено 500 млн руб. Всего в 2024 году в регионе заменили 451 лифт, общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 млрд руб.

Василий Алексеев