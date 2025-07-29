Ленобласть готовит к продаже долю в ЛОЭСК

Доли в капитале оператора морского торгового порта АО «Компания Усть-Луга» и энергосетевой компании ЛОЭСК включили в программу приватизации госимущества Ленобласти на 2026 год. За оба актива региональное правительство планирует выручить 2,5 млрд рублей. Эксперты полагают, что очередная попытка властей избавиться от пакета акций в?АО «Компания Усть-Луга» может оказаться неудачной, если не будет достигнута договоренность с мажоритарным акционером. При этом продажа доли в ЛОЭСК выглядит почти формальностью: там основной претендент на нее уже известен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство Ленобласти планирует включить в программу приватизации на 2026–2028 годы свои доли в АО «Компания Усть-Луга» и АО «ЛОЭСК». В документе проекта, опубликованном на сайте антикоррупционной экспертизы, уточняется, что к продаже заявлено 15 469 штук обыкновенных акций АО «Компания Усть-Луга» (20,99% от общего количества акций компании) и 2003 штуки обыкновенных акций АО «ЛОЭСК» (24,998% общего количества).

Стоимость каждого отдельного лота не обозначена, но за оба предложения в бюджет планируется привлечь 2,5 млрд рублей. На момент публикации в Леноблкомимуществе не ответили на вопросы «Ъ-СПб» о причинах продажи долей. От доли в АО «Компания Усть-Луга» регион пытается избавиться с 2022 года.

Последняя попытка продать акции оператора порта предпринималась правительством Ленобласти в январе 2025 года, но, как и в предыдущих случаях, покупателя на актив не нашлось. Стартовая цена лота три года пребывала в диапазоне 222–231 млн рублей.

АО «Компания Усть-Луга» создали в мае 1992 года для реализации проекта строительства морского торгового порта Усть-Луга. Согласно финотчетности компании по итогам 2024 года доли в капитале компании распределены следующим образом: 62,19% у АО «ХК "Новотранс"», 20,99%, у Ленобласти и 16,82% у АО «Новые ресурсы» (бенефициаром является владелец «Новотранса» Константин Гончаров). Выручка АО за 2024 год составила 20,7 млн рублей. Годом ранее предприятию удалось заработать 15 млн. При этом наряду с выручкой вырос и чистый убыток: с 23,4 млн рублей в 2023-м до 43,7 млн в 2024-м.

Если претендентов на участие в капитале «Усть-Луги» правительство не может найти уже три года, то с ЛОЭСК дела обстоят более обнадеживающе. К компании присматривается ПАО «Россети Ленэнерго». В 2024 году председатель правления общества Андрей Рюмин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением включить ЛОЭСК в «Россети Ленэнерго», путем приобретения пакета акций АО в размере не менее 75% + 1 акция. Президент поставил на письме от господина Рюмина резолюцию «Согласен».

АО «ЛОЭСК» было образовано в 2004 году на базе 15 муниципальных предприятий электрических сетей Ленобласти. В состав компании входит шесть филиалов, обеспечивающих электроснабжение около 150 населенных пунктов региона с населением более 1 млн человек. Правительству Ленобласти принадлежит 24,99% акций компании, остальные находятся у ООО «Росток», связанного с бизнесменом Ильей Трабером. Согласно финотчетности компании, выручка предприятия в 2024 году составила 8,7 млрд рублей, чистый убыток — 758,8 млн.

По мнению медиаэксперта Bonus Fabula Дмитрия Кумановского, в 2025 году у федерального и региональных бюджетов выросли потребности в расходной части. Поэтому Минфин РФ рассчитывает на большую приватизацию компаний с госучастием в 2026 году, из тех, что не нужны для достижения каких-то национальных целей.

«Если в 2024 году Росимущество продало активов на 126 млрд рублей, то в 2025 году ждет поступлений уже выше 400 млрд рублей. Поэтому для Ленобласти приватизация, инициированная Минфином при жестком бюджете, является актуальной и необходимой»,— говорит эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что заложенная в плане приватизации на 2026–2028 годы выручка 2,546 млрд рублей позволит сократить дефицит областного бюджета без роста долга и перераспределить ресурсы на приоритетные расходы.

В то же время попытка продать пакет в АО «Усть-Луга» в текущей ситуации может снова стать неудачной, если не будет достигнута договоренность с мажоритарным акционером ХК «Новотранс», поясняет аналитик.

С ним соглашается господин Кумановский, называя единственным возможным покупателем акций оператора порта ХК «Новотранс», однако на все аукционы ранее холдинговая группа не приходила и сейчас, во время высокой стоимости заемных средств, скорее всего, не явится, добавляет эксперт.

Продажу пакета ЛОЭСК, господин Бурмистров называет почти формализованной: область де-факто выполняет «дорожную карту», утвержденную правительством РФ. Сделка может быть закрыта в 2026 году, сразу после оценки независимого оценщика и одобрения ФАС. Цена сделки может составить от 2 до 2,3 млрд рублей.

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев также считает, что именно «Россети» станут ключевым претендентом на приобретение актива. При этом, учитывая предыдущие сложности с покупкой контрольного пакета акций, нельзя исключать сценарий, при котором «Россети» начнут постепенно увеличивать свою долю путем приобретения меньших частей.

Владимир Колодчук