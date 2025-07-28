Болотную набережную очищают от «глины»

Знаменитую «Большую глину №4» демонтировали в центре столицы. Скульптура швейцарского художника Урса Фишера стояла на Болотной набережной у Дома культуры «ГЭС-2» с 2021 года. 12-метровая композиция из алюминия, представляющая собой размятый ком глины, вызвала множество споров о художественной ценности объекта. До того как появиться в Москве, она выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, где многие жители, архитекторы и урбанисты также не поняли символизма. В Доме культуры не говорят, куда переедет экспонат, а также не раскрывают название и автора работы, которая появится на освободившемся месте. Однако намекают, что новый объект станет смысловым продолжением «первого творческого импульса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как выбирают композиции для паблик-арта? Об этом “Ъ FM” поговорил с главным куратором фонда современного искусства Max Art Марией Калининой: «Паблик-арт — это большой объект обычно от современного художника, который несет на себе социально-культурные и в том числе экономические риски. Кураторы прежде всего выбирают паблик-арт за счет какого-то диалога между местными жителями, между той или иной культурной площадкой.

На месте "Глины" может появиться все что угодно, здесь вопрос открытый, потому что проектирование паблик-арта — это длительный диалог между кураторами и художниками, и диалог между местным каким-то органом власти, который готов принять или не готов принять ту или иную скульптуру или объект».

Предполагалось, что «Большая глина № 4» простоит в центре столицы около года. Столичный мэр Сергей Собянин анонсировал ее скорый переезд в другой город мира еще в августе 2021-го. Однако скульптура задержалась в Москве. Для смены экспозиции необходимы десятки миллионов рублей, отмечает художник, автор множества медиа-арт объектов Аристарх Чернышев: «Общественные места управляются либо городом, либо какими-то частными компаниями, то есть они кому-то принадлежат. Тут всегда идет заказ со стороны, сверху. Такие объекты невозможно производить по собственному желанию, поскольку они довольно крупные, и бюджет на их производство тоже весьма серьезный.

В основном, конечно, это всегда либо конкурс от города, компании или от лица, фонда, который объявляет условия. Иногда предложение делается непосредственно художнику. Допустим, знаменитая капля Аниша Капура, которая фигурирует в нескольких модификациях в разных городах. Художник если что-то и придумывает, то это остается в рендерах.

Какие затраты могут быть на изготовление одного объекта? Мои объекты в производстве доходят до 10 млн руб., все зависит от масштаба производства. А объекты наподобие "Глины" — это масштабная вещь, большая, там есть алюминиевая оболочка, внутри стальной каркас. Совершенно другой порядок цифр. На производство подобных объектов уходят уже десятки или даже сотни тысяч долларов, а иногда и миллионы.

Как долго такие объекты находятся в городской среде? Как часто их нужно менять? Все зависит от владельца площадки. Если ему нравится, объект может стоять сколько угодно долго или неограниченное количество времени. Бывает, что это временные комишнс, то есть какое-то время стоит один объект, а потом следующий. Есть известный конкурс на Трафальгарской площади на подиуме: каждый год художники присылают проекты, и туда ставится объект. Он длится год ровно, потом следующий. Это зависит от места, от разных целей».

Демонтаж арт-объекта на Болотной набережной вызвал почти такую же бурную реакцию, как и его установка. Первый замглавы комитета Госдумы по искусству, депутат Елена Драпеко заявила, что скульптура ничего, кроме негодования, у граждан не вызывала, и в центре Москвы она не нужна. А в Telegram-каналах уже голосуют за инсталляции, которые могли бы занять место «Глины».

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Юлия Савина