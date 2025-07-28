«Большую глину» разбирают на Болотной набережной в Москве

На Болотной набережной в Москве напротив арт-центра «ГЭС-2» разбирают скульптуру «Большая глина №4», сообщили «РИА Новости». Она простояла на набережной четыре года.

Скульптуру спроектировал художник Урс Фишера. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — увеличенную копию комка глины, которую автор разминал в руках. В Доме культуры «ГЭС-2» сообщили, что на ее месте в августе появится новая художественная работа. Название и автора раскроют позже.

В августе 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что скоро скульптура «будет востребована в другом городе мира». По его словам, установка «Большой глины № 4» привлекла внимание к реконструированному зданию «ГЭС-2», однако он выразил беспокойство, что ассоциации у москвичей «будут разные».

Подробнее о скульптуре и связанных с ней ассоциациях читайте в материале «Ъ» «"Большую глину" приняли не все».