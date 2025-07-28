«Автозавод Санкт-Петербург» ушел в плановый трехнедельный отпуск

«Автозавод Санкт-Петербург» 28 июля ушел в трехнедельный плановый корпоративный отпуск, сообщает пресс-служба предприятия. Он продлится до 17 августа. На аналогичный период в отпуск ушел и «АвтоВАЗ», который за это время проведет ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург», который работает на бывшей площадке Nissan, являются партнерами. В феврале 2023 года тольяттинцы выкупили 99% актива за символическую стоимость, однако спустя год передал долю государству. На ПМЭФ между компаниями было подписано соглашение, согласно которому в городе на Неве до конца года планируют собрать около 4 тыс. автомобилей Lada Iskra.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи автомобилей XCite юридическим лицам в Петербурге за полгода составили 7%.

Андрей Маркелов