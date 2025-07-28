В Орловской области из-за налета БПЛА ограничили работу мобильного интернета

В Орловской области из-за налета беспилотников временно ограничили работу мобильного интернета и услуг связи. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Господин Клычков не уточнил, когда ввели ограничения, однако рассказал, что обращения от местных жителей о проблемах в работе интернета получает уже несколько дней. По его словам, сейчас приоритет для властей региона — безопасность. Он пообещал восстановить работу интернета и связи, как только это обстановка в регионе улучшится.

Сегодня Минобороны отчитывалось о семи беспилотниках, сбитых ночью над регионами России. Один из них летел над Орловской областью. Пострадавших и повреждений не было.