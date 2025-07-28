Силы ПВО за ночь сбили 7 БПЛА над регионами России

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, по одному БПЛА также сбили над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что атака дронов была отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах. В результате произошел пожар возле хутора Васецкий, возгорание уже потушили. Информации о пострадавших нет. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.