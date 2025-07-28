КЭАЗ хочет взыскать с петербургской компании 49,3 млн рублей

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) обратился в арбитражный суд региона с иском к петербургскому ООО «Минимакс». Сумма исковых требований — 49,3 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно судебной документации, у компании перед заводом образовалась задолженность по оплате поставленного товара. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 26 августа. Кроме того, суд по ходатайству истца наложил арест на счета «Минимакс».

По данным Rusprofile, ООО «КЭАЗ» зарегистрировано в Курске в 2002 году для оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием. Уставный капитал — 2,1 млн руб. Управляющая организация — АО «УК КЭАЗ». Единственный владелец — Андрей Канунников. Выручка компании в 2021 году составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 25,7 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются. ООО «Минимакс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2001 году для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 10 млн руб. Владелец и гендиректор — Александр Петров. В 2024 году выручка общества составила 22 млрд руб., чистый убыток — 447 млн руб.

В июне сообщалось, что КЭАЗ приостановил реализацию проекта производственно-логистического комплекса в ожидании господдержки. Ранее компания планировала создать роботизированные склады и электронное производство за 2,97 млрд руб., рассчитывая на введение на территории всей области свободной экономической зоны (СЭЗ)

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов