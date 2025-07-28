Курская агрофирма требует у Минфина и местного минсельхоза 242 млн рублей

В арбитражный суд Курской области поступил иск от АО «Агрофирма "Открытие"» к Минфину РФ и министерству сельского хозяйства региона. Сумма исковых требований — 242,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не раскрывается, заявление пока не принято к производству.

В 2023 году «Открытие» выкупило имущество обанкротившегося курского свинокомплекса ЗАО «Агрофирма “Любимовская”» (входило в группу «Глобал эко» Павла Сметаны) за 170,83 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Агрофирма "Открытие"» зарегистрировано в 2019 году для разведения свиней. Уставный капитал — 100 тыс. руб. До 2022 года компания принадлежала Игорю Умеренкову, он же является гендиректором. Текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка общества составила 651 млн руб., чистый убыток — 227 млн руб.

Егор Якимов