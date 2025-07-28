На Нижегородской станции аэрации смонтировали «мокрый барьер» с эфирными маслами
С запахами от Нижегородской станции аэрации борются с помощью эфирных масел
Подрядчик завершил монтаж «инновационной системы "мокрый барьер"» на территории Нижегородской станции аэрации. С его помощью планируют нейтрализовать запахи от станции за счет распыления водного раствора со смесью эфирных масел и органических соединений из растений, сообщили в мэрии 28 июля.
Система «мокрый барьер»» на территории Нижегородской станции аэрации
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Состав безвреден для человека и окружающей среды. Модульная установка включает емкости для воды и раствора, метеостанцию, а также щит управления и насосы. При соответствующем направлении ветра, который фиксирует метеостанция, раствор подается в форсунки, расположенные на расстоянии четырех метров друг от друга на высоте около десяти метров. Вся магистраль протяженностью 600 м проходит вокруг вторичных отстойников и аэротенков.
Аналогичные отечественные решения уже применяет Новосибирский водоканал, ряд крупных сельхозпредприятий и полигоны ТКО.
Пока система на Нижегородской станции аэрации работает в режиме пусконаладки.
Как писал «Ъ-Приволжье», создание «мокрого барьера» стало частью программы по борьбе с распространением неприятных запахов в Нижнем Новгороде.