На Нижегородской станции аэрации смонтировали «мокрый барьер» с эфирными маслами

Подрядчик завершил монтаж «инновационной системы "мокрый барьер"» на территории Нижегородской станции аэрации. С его помощью планируют нейтрализовать запахи от станции за счет распыления водного раствора со смесью эфирных масел и органических соединений из растений, сообщили в мэрии 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система «мокрый барьер»» на территории Нижегородской станции аэрации

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Система «мокрый барьер»» на территории Нижегородской станции аэрации

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Состав безвреден для человека и окружающей среды. Модульная установка включает емкости для воды и раствора, метеостанцию, а также щит управления и насосы. При соответствующем направлении ветра, который фиксирует метеостанция, раствор подается в форсунки, расположенные на расстоянии четырех метров друг от друга на высоте около десяти метров. Вся магистраль протяженностью 600 м проходит вокруг вторичных отстойников и аэротенков.

Аналогичные отечественные решения уже применяет Новосибирский водоканал, ряд крупных сельхозпредприятий и полигоны ТКО.

Пока система на Нижегородской станции аэрации работает в режиме пусконаладки.

Как писал «Ъ-Приволжье», создание «мокрого барьера» стало частью программы по борьбе с распространением неприятных запахов в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина