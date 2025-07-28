Гиперопека или помощь — каждый четвертый россиянин стремится создать финансовую подушку для детей

24% россиян заявили, что активно готовят финансовую подушку для своих детей. При этом они не намерены сажать их себе на шею, а просто готовы дать возможности для старта по жизни или прийти на помощь в трудную минуту. Об этом говорят данные опроса аналитического центра «АльфаСтрахование».

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Среди наиболее распространенных форм материальной помощи оказались накопления на первоначальный взнос по ипотеке (33%), покупка квартиры (18%) или автомобиля (9%). Родители также готовы покрывать расходы на съемное жилье, помогая молодым людям встать на ноги (17%). Открывают и отдельные счета на детей (15%), стремясь создать задел на будущее.

Однако помощь не ограничивается только материальными вложениями; она может принимать и другие формы. Например, 28% родителей однозначно готовы полностью взять на себя расходы за учебу, что значительно снимает финансовую нагрузку с детей и позволяет им сосредоточиться на учебе, а не искать работу.

8% даже согласны помочь ребенку развивать бизнес, если есть такие задатки. 6% заранее думают о том, как передавать наследство или делать дарственные, чтобы оформить на детей часть имущества.

12% с детства учат сыновей и дочерей финансовой грамотности, считая, что это избавит их в будущем от необдуманных решений и трат. 7% включают с подросткового возраста в семейное бюджетирование, чтобы формировать накопления на ребенка.

Еще одним финансовым решением опрошенные родители считают страховую защиту, которая помогает избежать серьезных трат в случае травм и других несчастных случаев. Полисы оформляют 21% россиян.

Помогать 37% родителей планируют до 18 лет. 22% готовы с совершеннолетием помочь найти работу, чтобы ребенок компенсировал часть затрат на коммунальные расходы и продукты при совместном проживании — для воспитания ответственности. 29% убеждены, что к 20 годам дети должны иметь самостоятельный доход, который позволяет компенсировать основные траты в большей степени.