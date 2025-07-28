Заполняемость средств размещения Анапы составляет около 30%

Власти Краснодарского края заявили о необходимости расширения поддержки санаторно-курортной отрасли Анапы на фоне резкого снижения туристического потока. В разгар летнего сезона на курорте отдыхает менее 24 тыс. человек против порядка 100 тыс. в аналогичный период прошлого года. При этом из 1,6 тыс. отелей и гостиниц в Анапе функционируют около 950, из которых лишь 68 работают по системе «все включено». Средняя заполняемость не превышает 30%, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с участием профильных ведомств и заместителей главы региона, сложившаяся ситуация требует дополнительных антикризисных мер. С начала действия режима ЧС краевые власти оказывают поддержку предприятиям отрасли. В частности, Фонд микрофинансирования предоставил более 20 льготных займов на общую сумму свыше 80 млн руб. Кроме того, введены отсрочки по уплате налогов и страховых взносов — этой возможностью уже воспользовались 72 организации. До конца 2025 года приостановлен сбор курортного сбора, а также продлен срок действия лицензий на продажу алкоголя.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, несмотря на давление на бизнес, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Анапе с начала года увеличилось на 4,6% и достигло 13,8 тыс. компаний, что ставит город на четвертое место в крае. Однако, по его оценке, потенциальные последствия ЧС могут проявиться в течение 1,5–2 лет, когда может начаться рост банкротств. В этих условиях бизнес занимает выжидательную позицию, ориентируясь на меры поддержки со стороны государства.

Между тем, санитарная обстановка в Анапе остается нестабильной. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила, что исследования воды и песка на 141 пляже города продолжают фиксировать несоответствие санитарным нормам. Прогнозы по открытию пляжей в августе или сентябре пока дать невозможно.

Вячеслав Рыжков