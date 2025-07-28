Почти 114 млн рублей выделили на тротуары к поселку Новое Доскино
Муниципальное учреждение «ГУММиД» объявило открытый конкурс на устройство тротуаров вдоль автодороги между железнодорожным переездом в районе станции Петряевка и поселком Новое Доскино Нижнего Новгорода. Начальная стоимость контракта составляет 113,8 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Итоги конкурса подведут 18 августа. Сами работы подрядчику необходимо будет выполнить к концу июля 2026 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», на данном участке планируют обустроить тротуар с освещением и велодорожкой.