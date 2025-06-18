Депутаты нижегородской думы попросят ускорить вопрос с переездом в Петряевке

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обратится в правительство региона, заксобрание и Горьковскую железную дорогу с вопросом по строительству развязки в районе железнодорожного переезда около станции Петряевка. Депутаты понимают, что вопрос не решается из-за отсутствия финансирования, но хотят со своей стороны тоже как-то воздействовать на проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор городского департамента транспорта Андрей Житников рассказал, что для подачи заявки на федеральное финансирование требуется проект, и сейчас непонятно, за чей счет будет вестись проектирование — железной дороги или совместно с регионом.

Председатель комиссии Карим Ибрагимов напомнил, что вопрос висит с 2016-2017 года, когда эту развязку исключили из проекта реконструкции Молодежного проспекта, проводимого к чемпионату мира по футболу.

Депутат Мария Кузнецова предложила написать ото всех «150 писем», в том числе в федеральный Минтранс и РЖД, чтобы ускорить вопрос, потому что проблема известна, все ее обсуждают, но никак не пытаются воздействовать. По информации депутата Руслана Станчева, между РЖД и регионом последние три года идет активная дискуссия по этому проекту.

Карим Ибрагимов предложил все же направить эти обращения по подведомственности — в региональные минтранс и заксобрание, а также в горьковское подразделение РЖД.

Он спросил также у представителей мэрии, нет ли в планах хотя бы расширения улицы Ореховской, чтобы улучшить выезд из Автозаводского района на трассу М-7. Андрей Житников ответил, что этот вопрос тоже прорабатывают, но назвать годы его реализации сейчас трудно. Он добавил также, что прошел экспертизу проект строительства тротуара с освещением и велодорожкой от Петряевки до Доскина. На сами работы требуется 120 млн руб., для получения финансирования город направил заявку в минтранс региона.

Ирина Швецова