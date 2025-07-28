Во Франции снова допросили Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова допросили о «возможной причастности платформы к преступной деятельности», сообщило AFP со ссылкой на источники. По их данным, господин Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл в парижский суд около 10 утра по местному времени (11 утра по Москве). Сам Павел Дуров и его адвокаты отказались комментировать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Telegram Павел Дуров

Фото: Tatan Syuflana / AP Основатель Telegram Павел Дуров

Фото: Tatan Syuflana / AP

В августе 2024 года основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции. Господина Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог €5 млн. В декабре парижский суд впервые допросил его по существу дела.

Яна Рождественская